Психолог Левина посоветовала желающим бросить курить правильно тренировать силу воли

Психолог Ксения Левина рассказала, что для отказа от никотина и сахара необходимо тренировать волю, сравнив этот процесс с постепенным увеличением физнагрузки при тренировках.

«Надо понимать, что сила воли — это своеобразная мышца, которую мы качаем. Силу воли мы можем прокачивать», — сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, истории типа «с нового года я начинаю жить заново», как правило обречены на провал по причине ограниченности ресурса силы воли. Поэтому действовать нужно поэтапно.

Левина подчеркнула, что для достижения целей важно отдыхать и высыпаться, восполняя свои внутренние ресурсы.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.