Мишустин: разработчики российских лекарств получат дополнительную поддержку

Короткая ссылка
Отечественные производители получат государственную поддержку для разработки лекарств.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Они (российские фармпроизводители. — RT) смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов», — заявил он.

Мишустин уточнил, что «речь идёт о наиболее востребованных пациентами стратегически значимых медикаментах».

В конце марта глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в стране являются препаратами российского производства.

Росздравнадзор заявил, что в России нет нехватки лекарств по международным непатентованным наименованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить