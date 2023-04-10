Мишустин: разработчики российских лекарств получат дополнительную поддержку

Отечественные производители получат государственную поддержку для разработки лекарств.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Они (российские фармпроизводители. — RT) смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов», — заявил он.

Мишустин уточнил, что «речь идёт о наиболее востребованных пациентами стратегически значимых медикаментах».

В конце марта глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в стране являются препаратами российского производства.

Росздравнадзор заявил, что в России нет нехватки лекарств по международным непатентованным наименованиям.