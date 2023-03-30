Мурашко: более 80% препаратов из перечня жизненно важных — отечественные

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в настоящий момент российского производства.

Соответствующее заявление он сделал, когда выступал во время открытия новых фармацевтических производств с участием российского лидера Владимира Путина.

«На сегодняшний день 810 позиций международных непатентованных наименований в списке ЖНВЛП — на 82% это отечественные препараты», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр добавил, что по полному циклу в настоящий момент выпускается более 53% препаратов.

Ранее Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств на российском рынке, а также укрепить независимость от зарубежных поставщиков.