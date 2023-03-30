Мурашко: более 80% препаратов из перечня жизненно важных — отечественные
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал, когда выступал во время открытия новых фармацевтических производств с участием российского лидера Владимира Путина.
«На сегодняшний день 810 позиций международных непатентованных наименований в списке ЖНВЛП — на 82% это отечественные препараты», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим министр добавил, что по полному циклу в настоящий момент выпускается более 53% препаратов.
Ранее Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств на российском рынке, а также укрепить независимость от зарубежных поставщиков.