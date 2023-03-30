Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств

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Президент России Владимир Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств на российском рынке, а также укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Об этом он сказал по видеосвязи во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.
Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств
  • РИА Новости

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональных», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим российский лидер заявил о важности укрепления независимость России от поставщиков из других страны, в особенности, по словам президента, это касается поставщиков, создающих России массу трудностей.

Ранее НСН сообщала, что Москва подписала офсетный контракт на строительство завода по изготовлению противоопухолевых медикаментов по семи международным непатентованным наименованиям.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр» также заявил, что в столице начнётся производство 90% лекарств, которые раньше закупались за рубежом.

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