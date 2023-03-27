В Москве инвестируют в строительство завода по производству противоопухолевых лекарств

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва подписала офсетный контракт на строительство завода по изготовлению противоопухолевых медикаментов по семи международным непатентованным наименованиям.
В Москве инвестируют в строительство завода по производству противоопухолевых лекарств
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Об этом сообщает НСН.

Корпорация «Фармасинтез» инвестирует 400 млн рублей в размещение завода.

Готовая продукция будет использоваться для нужд московской системы здравоохранения. Город обязуется гарантированно закупать лекарства на протяжении четырёх лет на сумму 2,4 млрд рублей, начиная с 2026 года, уточнила вице-мэр.

Сделка стала девятым офсетным контрактом, заключённым в столице с 2017 года.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.

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