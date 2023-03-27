В Москве инвестируют в строительство завода по производству противоопухолевых лекарств

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва подписала офсетный контракт на строительство завода по изготовлению противоопухолевых медикаментов по семи международным непатентованным наименованиям.

Об этом сообщает НСН.

Корпорация «Фармасинтез» инвестирует 400 млн рублей в размещение завода.

Готовая продукция будет использоваться для нужд московской системы здравоохранения. Город обязуется гарантированно закупать лекарства на протяжении четырёх лет на сумму 2,4 млрд рублей, начиная с 2026 года, уточнила вице-мэр.

Сделка стала девятым офсетным контрактом, заключённым в столице с 2017 года.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.