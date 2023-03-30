Производство 90% закупаемых за рубежом лекарств начнут в ближайшие годы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр» заявил, что в столице начнётся производство 90% лекарств, которые раньше закупались за рубежом.

«В ближайшие годы 90% тех лекарств, которые упали по нашим программам обеспечения, особенно жизненно важных лекарств, будем производить здесь, в Москве», — отметил он.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва подписала офсетный контракт на строительство завода по изготовлению противоопухолевых медикаментов по семи международным непатентованным наименованиям.

19 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 500 млн рублей на научные исследования в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека».