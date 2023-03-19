Правительство направит более 500 млн рублей на исследования в области здравоохранения
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского правительства.
«Свыше 503 млн рублей будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что федеральное финансирование поможет создать новые медицинские изделия, разработать лекарства на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, а также провести их клинические исследования.
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