Путин поручил обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов», — говорится в поручении.
Соответствующий доклад поручено представить 1 апреля.
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