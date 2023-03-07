Путин поручил обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов», — говорится в поручении.

Соответствующий доклад поручено представить 1 апреля.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках.

Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.