Мурашко заявил, что дефицита лекарств в аптеках нет
- РИА Новости
«Какой дефицит? Нет никакого дефицита», — цитирует его РИА Новости.
Министр добавил, что с логистикой сложностей также нет: цепочки поставок адаптировались к новым условиям. Кроме того, по словам Мурашко, начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов.
В Росздравнадзоре ранее сообщили о росте цен на жизненно необходимые препараты.
Президент России Владимир Путин также отметил, что цены на лекарства выросли.