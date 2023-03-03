Мурашко заявил, что дефицита лекарств в аптеках нет

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках.

«Какой дефицит? Нет никакого дефицита», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что с логистикой сложностей также нет: цепочки поставок адаптировались к новым условиям. Кроме того, по словам Мурашко, начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов.

В Росздравнадзоре ранее сообщили о росте цен на жизненно необходимые препараты.

Президент России Владимир Путин также отметил, что цены на лекарства выросли.