В Росздравнадзоре сообщили о росте цен на жизненно необходимые препараты

По итогам мониторинга цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в Росздравнадзоре зафиксировали увеличение их стоимости на 0,5% в январе-феврале.

«По данным мониторинга, в январе — текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что цены на лекарства выросли, наблюдается также дефицит некоторых препаратов несмотря на рост отечественного фармпроизводства.

Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в 2022 году был зафиксирован рост онлайн-заказов лекарств.