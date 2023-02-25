Узнать больше

В Росздравнадзоре сообщили о росте цен на жизненно необходимые препараты

Короткая ссылка
По итогам мониторинга цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в Росздравнадзоре зафиксировали увеличение их стоимости на 0,5% в январе-феврале.

«По данным мониторинга, в январе — текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что цены на лекарства выросли, наблюдается также дефицит некоторых препаратов несмотря на рост отечественного фармпроизводства.

Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в 2022 году был зафиксирован рост онлайн-заказов лекарств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить