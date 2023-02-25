В Росздравнадзоре сообщили о росте цен на жизненно необходимые препараты
«По данным мониторинга, в январе — текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что цены на лекарства выросли, наблюдается также дефицит некоторых препаратов несмотря на рост отечественного фармпроизводства.
Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в 2022 году был зафиксирован рост онлайн-заказов лекарств.