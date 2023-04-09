Росздравнадзор не выявил дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям

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Росздравнадзор, комментируя сообщения СМИ о якобы дефиците в стране ряда лекарственных препаратов, в том числе «Месалазина» и «Остеогенона», заявил, что в России нет нехватки лекарств по международным непатентованным наименованиям.
Росздравнадзор не выявил дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного органа. 

«На настоящий момент в Российской Федерации отсутствует дефицит лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям (МНН)», — заявили в Росздравнадзоре.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в российских аптеках препараты с международными непатентованными наименованиями «Остеогенон» и «Месалазин» есть в достаточном количестве.

Уточняется, что в течение трёх месяцев текущего года в России в гражданский оборот было выпущено более 58 тыс. упаковок «Остеогенона» и 383,8 тыс. упаковок «Месалазина». 

В конце марта глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в стране являются препаратами российского производства.

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