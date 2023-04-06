Беглов: пострадавшие при взрыве в Петербурге получат выплаты в ближайшие несколько дней
«Принято соответствующее постановление правительства города, которое предполагает выплату денежных средства пострадавшим, независимо от того, где они проживают. Такие выплаты будут произведены в ближайшие несколько дней», — цитирует его РИА Новости.
Беглов уточнил, что в результате теракта пострадали не только петербуржцы, но и жители Ростова, Омска, Пскова и других городов и регионов.
4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Девушка подозревается в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
По словам Треповой, статуэтку, которая взорвалась в кафе, она получила в Москве.
Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.