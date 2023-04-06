Беглов: пострадавшие при взрыве в Петербурге получат выплаты в ближайшие несколько дней

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» заявил, что пострадавшие при теракте в кафе получат финансовую помощь в ближайшие несколько дней.

«Принято соответствующее постановление правительства города, которое предполагает выплату денежных средства пострадавшим, независимо от того, где они проживают. Такие выплаты будут произведены в ближайшие несколько дней», — цитирует его РИА Новости.

Беглов уточнил, что в результате теракта пострадали не только петербуржцы, но и жители Ростова, Омска, Пскова и других городов и регионов.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Девушка подозревается в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

По словам Треповой, статуэтку, которая взорвалась в кафе, она получила в Москве.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.

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