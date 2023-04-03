Пригожин подтвердил, что имеет отношение к кафе в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв
«Я сейчас не знаю подробностей происшествия, мне доложили только то, что, к сожалению, Владлен Татарский погиб... Действительно, кафе я передал патриотическому движению «Кибер Фронт Z» и они проводили там различные семинары», — приводит его слова пресс-служба.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
Пригожин заявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска с надписью «Владлену Татарскому добрая память».