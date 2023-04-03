Пригожин подтвердил, что имеет отношение к кафе в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв

Короткая ссылка
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что имеет отношение к кафе в Санкт-Петербурге, где в результате взрыва 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский.

«Я сейчас не знаю подробностей происшествия, мне доложили только то, что, к сожалению, Владлен Татарский погиб... Действительно, кафе я передал патриотическому движению «Кибер Фронт Z» и они проводили там различные семинары», — приводит его слова пресс-служба.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Пригожин заявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска с надписью «Владлену Татарскому добрая память».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить