Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30

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В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, пострадали 30 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

24 человека доставлены в медицинские учреждения. Ещё шестеро обратились за медпомощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента.

Как отмечалось ранее, состояние шестерых из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Военкор Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

В МИД России заявили, что Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.

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