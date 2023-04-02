Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30
24 человека доставлены в медицинские учреждения. Ещё шестеро обратились за медпомощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента.
Как отмечалось ранее, состояние шестерых из пострадавших оценивается как тяжёлое.
Военкор Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
В МИД России заявили, что Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.