Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства военкора Владлена Татарского

Короткая ссылка
Центральный аппарат СК России взял на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.
Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства военкора Владлена Татарского
  • РИА Новости

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему оперативный доклад об обстоятельствах убийства.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва бомбы в кафе в центре Санкт-Петербурга.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

В результате взрыва пострадали 25 человек, шесть находятся в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить