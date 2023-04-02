Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства военкора Владлена Татарского
- РИА Новости
Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему оперативный доклад об обстоятельствах убийства.
Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва бомбы в кафе в центре Санкт-Петербурга.
На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
В результате взрыва пострадали 25 человек, шесть находятся в тяжёлом состоянии.