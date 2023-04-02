Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства военкора Владлена Татарского

Центральный аппарат СК России взял на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.

РИА Новости