Глава СЖР Соловьёв: киевский режим давно объявил охоту на военкоров
Об этом он сказал РИА Новости.
«Можно сказать, что охота на военных корреспондентов киевским режимом была объявлена давно, взрывчатка — это стиль ВСУ, так же погибла Дарья Дугина», — отметил Соловьёв.
Он добавил, что «пока по всем показателям это теракт».
2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» произошёл взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
В результате взрыва пострадали 25 человек.