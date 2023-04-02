Глава СЖР Соловьёв: киевский режим давно объявил охоту на военкоров

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, комментируя гибель военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, заявил, что киевский режим давно объявил охоту на военкоров, а «взрывчатка — это стиль ВСУ».

Об этом он сказал РИА Новости.

«Можно сказать, что охота на военных корреспондентов киевским режимом была объявлена давно, взрывчатка — это стиль ВСУ, так же погибла Дарья Дугина», — отметил Соловьёв.

Он добавил, что «пока по всем показателям это теракт».

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» произошёл взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

В результате взрыва пострадали 25 человек.