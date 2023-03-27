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Нутрициолог Медведева рассказала о пользе ферментированных овощей для ЖКТ

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Нутрициолог «Азбуки вкуса» Анастасия Медведева рассказала, что квашеные овощи полезнее маринованных, поскольку содержат бактерии, благотворно влияющие на работу пищеварительных органов.
Нутрициолог Медведева рассказала о пользе ферментированных овощей для ЖКТ
  • Gettyimages.ru
  • © Mihaita Costin / 500px

Маринование — способ консервирования, основанный на действии уксусной эссенции и соли, которые подавляют жизнедеятельность микроорганизмов, объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Это помогает сохранить продукт, но снижает его питательную ценность, лишая многих полезных веществ. В норме консервы не содержат никаких бактерий: ни дружественных, ни патогенных», — уточнила Медведева.

При ферментации же, то есть при солении, квашении и мочении, в продуктах развиваются полезные бактерии, улучшающие работу ЖКТ, отметила нутрициолог.

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