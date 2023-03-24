Освещавший события в Донбассе французский журналист Боке получил российский паспорт
- РИА Новости
- © Нина Зотина
Об этом сам журналист сообщил агентству ТАСС.
«Я получил свой паспорт Российской Федерации, из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены», — сказал он.
В январе РИА Новости сообщало со ссылкой на источник, что Адриан Боке попросил политического убежища в России. До этого француз рассказал, что 26 сентября в Стамбуле на него напали два человека, вооружённых ножом.
В беседе с RT он сообщил подробности нападения. По его мнению, к нападению причастна Служба безопасности Украины.
В этом году 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Боке в российское гражданство.
Во время своей журналистской деятельности Боке призвал правительство Франции и её президента Эммануэля Макрона объяснить, почему Париж вооружает неонацистов из украинского полка «Азов»*.
Он отмечал, что стал свидетелем военных преступлений на Украине, которые были совершены «не российскими, а украинскими военными». Боке также рассказал, что видел, как украинские боевики издевались над пленными россиянами, стреляя безоружным по коленям.
Журналист отмечал, что власти Франции причастны к химатаке на Донецк и участию в геноциде населения в Донбассе, а также заявил, что был свидетелем инсценировок в украинской Буче.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.