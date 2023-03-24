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Освещавший события в Донбассе французский журналист Боке получил российский паспорт

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Французский журналист Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, получил российский паспорт.
Освещавший события в Донбассе французский журналист Боке получил российский паспорт
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Об этом сам журналист сообщил агентству ТАСС.

«Я получил свой паспорт Российской Федерации, из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены», — сказал он.

В январе РИА Новости сообщало со ссылкой на источник, что Адриан Боке попросил политического убежища в России. До этого француз рассказал, что 26 сентября в Стамбуле на него напали два человека, вооружённых ножом.

В беседе с RT он сообщил подробности нападения. По его мнению, к нападению причастна Служба безопасности Украины.

В этом году 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Боке в российское гражданство.

Во время своей журналистской деятельности Боке призвал правительство Франции и её президента Эммануэля Макрона объяснить, почему Париж вооружает неонацистов из украинского полка «Азов»*.

Он отмечал, что стал свидетелем военных преступлений на Украине, которые были совершены «не российскими, а украинскими военными». Боке также рассказал, что видел, как украинские боевики издевались над пленными россиянами, стреляя безоружным по коленям.

Журналист отмечал, что власти Франции причастны к химатаке на Донецк и участию в геноциде населения в Донбассе, а также заявил, что был свидетелем инсценировок в украинской Буче. 

«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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