Путин подписал указ о принятии в гражданство России француза Адриана Боке
- РИА Новости
- © Нина Зотина
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего данным указом в российское гражданство приняты 34 человека.
Ранее МВД России приняло ходатайство Адриана Боке о признании его беженцем на российской территории.
До этого Боке рассказал, что 26 сентября в Стамбуле на него напали два человека, вооружённые ножом.
В беседе с RT он сообщил подробности нападения. По его мнению, к нападению причастна Служба безопасности Украины.