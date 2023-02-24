Путин подписал указ о принятии в гражданство России француза Адриана Боке

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство французского журналиста Адриана Боке.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего данным указом в российское гражданство приняты 34 человека.

Ранее МВД России приняло ходатайство Адриана Боке о признании его беженцем на российской территории.

До этого Боке рассказал, что 26 сентября в Стамбуле на него напали два человека, вооружённые ножом.

В беседе с RT он сообщил подробности нападения. По его мнению, к нападению причастна Служба безопасности Украины.