Освещавший события в Донбассе экс-военный Боке рассказал детали нападения на него в Стамбуле
«Они пытались меня зарезать. Один из них держал меня за голову, а второй, с ножом, стремился перерезать мне горло в районе шейной вены», — сказал Боке.
По его словам, он не боится и намерен вернуться в Донбасс, чтобы показать, как западные снаряды убивают мирных жителей.
Также Боке попросил ему помочь с получением российского гражданства.
«Умоляю всех российских граждан, которые могут мне в этом помочь. Я буду горд принять российское гражданство, чтобы продолжить мою работу — показывать правду западным гражданам — и как можно скорее вернуться в Донбасс», — сказал он.
Ранее Боке рассказал RT, что перед нападением в Стамбуле за ним следили.
По его словам, 26 сентября на него напали два человека, вооружённые ножом.