Освещавший события в Донбассе экс-военный Боке рассказал детали нападения на него в Стамбуле

Независимый военный журналист и эксперт по баллистике, бывший французский военный Адриан Боке, освещавший события на Украине и в Донбассе, рассказал в беседе с RT подробности нападения на него в Стамбуле. По его мнению, к нападению причастна Служба безопасности Украины.

«Они пытались меня зарезать. Один из них держал меня за голову, а второй, с ножом, стремился перерезать мне горло в районе шейной вены», — сказал Боке.

По его словам, он не боится и намерен вернуться в Донбасс, чтобы показать, как западные снаряды убивают мирных жителей.

Также Боке попросил ему помочь с получением российского гражданства.

«Умоляю всех российских граждан, которые могут мне в этом помочь. Я буду горд принять российское гражданство, чтобы продолжить мою работу — показывать правду западным гражданам — и как можно скорее вернуться в Донбасс», — сказал он.

Ранее Боке рассказал RT, что перед нападением в Стамбуле за ним следили.

По его словам, 26 сентября на него напали два человека, вооружённые ножом.