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На освещавшего события в Донбассе бывшего французского военного напали в Стамбуле

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На бывшего французского военного Адриана Боке, который последние месяцы освещал события в Донбассе, напали в Стамбуле. Он рассказал RT, что перед нападением за ним следили.
На освещавшего события в Донбассе бывшего французского военного напали в Стамбуле
  • Gettyimages.ru
  • © Defne Karadeniz

«Караулили с вечера», — сказал Боке.

По его словам, 26 сентября на него напали два человека, вооружённые ножом. Они нанесли Боке несколько резаных ран. 

Весной Боке провёл на территории, подконтрольной Киеву, три недели. В том числе он посещал Бучу. Бывший французский спецназовец заявил, что видел, как украинские военные привезли тела и разложили их на улице. 

После этого он приехал в Донбасс, где, в частности, снимал для RT последствия обстрелов Донецка Киевом из французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Ранее Адриан Боке заявил, что власти Франции причастны к химатаке на Донецк и к участию в геноциде населения в Донбассе.

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