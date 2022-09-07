Бывший французский солдат Боке обвинил власти Парижа в причастности к геноциду в Донбассе

Бывший французский военный Адриан Боке заявил, что власти Франции причастны к химатаке на Донецк и участию в геноциде населения в Донбассе.

«Этот французский снаряд используется для химических атак. Часть была использована для атаки на Донецк при обстреле как химическое оружие. То есть, вероятно, непосредственно этим снарядом был повреждён резервуар с аммиаком на территории Донецкого пивзавода, из-за чего произошла утечка», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам французского военного, найденный им и сотрудниками СЦКК на территории завода обломок снаряда французского производства мог быть выпущен из гаубицы CAESAR.

Собеседник агентства призвал власти Франции признаться в причастности к химатаке, которая стала причиной заражения двух водоёмов на прилегающей к предприятию территории. Боке подчеркнул, что это не просто преступление, а целенаправленная атака против населения.

«Таким образом, есть доказательства преступления французского государства против гражданского населения, а также причастности к химической атаке против людей», — сказал он.

Ранее в ДНР заявили об утечке аммиака из-за обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.

Отмечается, что зона поражения составила 2 км.

Позднее спасателям удалось устранить утечку.

В ДНР возбудили дело по статье «Экоцид» после обстрела.