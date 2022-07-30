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Французский волонтёр заявил об инсценировках в Буче

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Французский волонтёр, писатель Адриан Боке, побывавший на Украине, заявил, что был свидетелем инсценировок в украинской Буче.
Французский волонтёр заявил об инсценировках в Буче
  • AP
  • © Rodrigo Abd

«Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — цитирует РИА Новости Боке.

По его словам, на волонтёров оказывалось давление, им поступали угрозы.

Он добавил, что был свидетелем убийств и пыток российских военнопленных.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада и Украина до сих пор не ответили на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших в провокации в Буче.

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