Французский волонтёр заявил об инсценировках в Буче

Французский волонтёр, писатель Адриан Боке, побывавший на Украине, заявил, что был свидетелем инсценировок в украинской Буче.

«Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — цитирует РИА Новости Боке.

По его словам, на волонтёров оказывалось давление, им поступали угрозы.

Он добавил, что был свидетелем убийств и пыток российских военнопленных.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада и Украина до сих пор не ответили на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших в провокации в Буче.