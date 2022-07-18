Лавров: Запад и Киев до сих пор не ответили на элементарные вопросы о провокации в Буче

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Страны Запада и Украина до сих пор не ответили на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших в провокации в Буче, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Показав на весь мир «трагедию Бучи»... Запад и Киев до сих пор не отвечают на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших и каковы результаты патологоанатомических исследований», — отметил он в статье для «Известий».

По словам Лаврова, когда «пропагандистская премьера» постановки в западных СМИ состоялась, представители Киева «ушли в отказ», потому что больше сказать нечего.

«Состряпать информационный фейк, раздуть его до вселенской катастрофы в течение пары-тройки дней... а когда факты всё-таки пробьют себе дорогу, их просто игнорируют», — добавил дипломат.

Он отметил, что это не безобидные игрушки в медиавойне, — подобные постановки используются как предлог для таких материальных действий, как наказание санкциями или осуществление варварских агрессий с жертвами среди мирного населения.

В марте по меньшей мере 20 человек погибли и ещё более 30 пострадали в Донецке, где ВСУ выпустили ракету «Точка-У» с кассетным боеприпасом. Власти ДНР назвали произошедшее терактом. 

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские власти фактически издевались над проживающими в Донбассе людьми.

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