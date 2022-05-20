Экс-военный попросил власти Франции объяснить, почему они вооружают неонацистов из «Азова»

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Правительство Франции и её президент Эммануэль Макрон должны объяснить, почему Париж вооружает неонацистов из украинского полка «Азов», заявил бывший военный Адриен Боке.
Экс-военный попросил власти Франции объяснить, почему они вооружают неонацистов из «Азова»
  • AP

Об этом он сказал в эфире Sud Radio.

«Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» — спросил Боке, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению экс-военного, пользуясь западным оружием, которое получили ВСУ, неонацисты из «Азова» легитимизируют своё положение в официальных украинских структурах.

Боке добавил, что сам французский президент осознаёт неоднозначность сложившейся ситуации.

«Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, Макрон начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов», — добавил он.

Адриан Боке ранее заявил, что стал свидетелем военных преступлений на Украине, которые были совершены «не российскими, а украинскими военными».

В беседе с Sud Radio он возмутился тем, что о ситуации на Украине в Европе говорят те, кто не знает, что там реально происходит.

Боке также рассказал, что видел, как украинские боевики издевались над пленными россиянами, стреляя безоружным по коленям.

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