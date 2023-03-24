Губернатор Красноярского края Усс сообщил, что не знает о местонахождении своего сына

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что ему ничего неизвестно о местонахождении своего сына Артёма.

«Его местонахождение мне неизвестно», — цитирует Усса РИА Новости.

Губернатор добавил, что и о деталях произошедшего он ничего не знает.

Артём Усс был задержан в Италии по запросу США 19 октября 2022 года. Вашингтон ввёл против мужчины санкции. В начале декабря Усс был переведён под домашний арест.

Российский губернатор при этом назвал политизированными обвинения в адрес сына об уклонении от санкций и отмывании денег.

21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.