Вирусолог Альтштейн: эпидемии сибирской язвы среди людей не бывает

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал ситуацию с заболеваемостью сибирской язвой в Чувашии.

Специалист отметил, что сибирская язва от человека к человеку «если и передаётся, то очень с большим трудом».

«Поэтому эпидемии сибирской язвы среди людей не бывает. Это болезнь крупного и мелкого рогатого скота, и человек заражается чаще всего от животных. Если, конечно, нет каких-то искусственных причин для этого», — рассказал Альтштейн.

Он добавил, что сибирская язва протекает в виде двух форм.

«Чаще всего это так называемая «кожная» форма, когда на коже возникают нарывы-карбункулы, когда они вскрываются там обнаруживается чёрное содержимое... Болезнь эта тяжёлая и даже при кожной форме люди умирают в 20%, если не лечить. Но это лечится антибиотиками... Другое дело, что иногда возникает лёгочная форма. Бактерии попадают в лёгкие и происходит тяжёлая пневмония, и вот с ней без лечения справиться очень трудно», — заметил вирусолог.

Однако собеседник RT обратил внимание на то, что лёгочные формы заболевания бывают крайне редкими.

«Кожные формы тоже редкие, потому что в основном заражение происходит среди животных... Но всеми этими вещами занимаются эпидемиологи и ветеринары-эпизоотологи. В результате, я думаю, источники найдут и прекратят их. Не стоит пугать народ, потому что реальной опасности здесь нет», — заключил Альтштейн.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила, что предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания.

15 марта стало известно, что в Чувашии госпитализированы два пациента с сибирской язвой.