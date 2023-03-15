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В Чувашии выявили два случая заболевания сибирской язвой

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В Чувашии зафиксированы два пациента с сибирской язвой. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Степанов.
В Чувашии выявили два случая заболевания сибирской язвой
  • РИА Новости

«По данным на 15 марта, в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом «сибирская язва», — приводит ТАСС его слова.

Степанов добавил, что заболевшие получают всю необходимую помощь, терапевтический прогноз — благоприятный.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с НСН рассказал о целесообразности ревакцинации от кори.

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