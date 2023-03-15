В Чувашии выявили два случая заболевания сибирской язвой

В Чувашии зафиксированы два пациента с сибирской язвой. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Степанов.

РИА Новости

«По данным на 15 марта, в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом «сибирская язва», — приводит ТАСС его слова. Степанов добавил, что заболевшие получают всю необходимую помощь, терапевтический прогноз — благоприятный. Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с НСН рассказал о целесообразности ревакцинации от кори.