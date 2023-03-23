Минздрав Подмосковья: взятые у пациентов анализы не подтвердили наличие сибирской язвы
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Проведён полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», — говорится в сообщении.
Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
Ранее стало известно, что в Чувашии госпитализированы два пациента с сибирской язвой.
22 марта Роспотребнадзор заявил о подозрении на сибирскую язву у пациента в Московской области, прибывшего в этот регион из Чувашии.