Минздрав Подмосковья: взятые у пациентов анализы не подтвердили наличие сибирской язвы

Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Проведён полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», — говорится в сообщении.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что в Чувашии госпитализированы два пациента с сибирской язвой.

22 марта Роспотребнадзор заявил о подозрении на сибирскую язву у пациента в Московской области, прибывшего в этот регион из Чувашии.