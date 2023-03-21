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Психиатр Серазетдинова рассказала, что стресс на работе приводит к эмоциональному выгоранию

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Врач-психиатр, психотерапевт, заведующая отделением психиатрии Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Валерия Серазетдинова назвала причины, по которым человек может чувствовать упадок сил, а также нежелание заниматься работой.
Психиатр Серазетдинова рассказала, что стресс на работе приводит к эмоциональному выгоранию
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Хронический стресс на работе может привести к эмоциональному выгоранию, а оно, в свою очередь, при отсутствии лечения может вызвать психические расстройства и другие серьёзные нарушения здоровья, сообщила она в беседе с kp.ru.

В то же время причинами подавленного настроения, апатии и категорического нежелания работать могут быть дефицит отдыха, переутомление, а также депрессия.

«Обычная физическая усталость проходит после того, как вы выспитесь, отдохнёте на выходных или возьмёте отпуск. При эмоциональном выгорании такие методы уже не срабатывают. Апатия сохраняется, работа всё равно вызывает стойкое неприятие», — уточнила Серазетдинова.

Ранее врач-психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал о главных признаках нервного срыва, причинах его возникновения и способах лечения.

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