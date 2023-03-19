Песков заявил, что перемещения Путина по Мариуполю были спонтанными

Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь не была спланирована, перемещения по городу также были частично спонтанными.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Изначально в плане было только посещение этого жилого комплекса, а, конечно, ни общение с гражданами, ни поход в гости — этого не планировалось», — сообщил он.

Песков подчеркнул, что «это было абсолютно спонтанно».

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

Кортежа фактически в Мариуполе не было, Путин соблюдал все правила дорожного движения в городе.

Кроме того, Путин и начальник генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов долго обсуждали ход спецоперации в штабе в Ростове-на-Дону.

Песков заявил, что поездка Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не готовилась.