Узнать больше

Песков: поездка Путина на командный пункт спецоперации в Ростове заранее не готовилась

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поездка Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не готовилась.
Песков: поездка Путина на командный пункт спецоперации в Ростове заранее не готовилась
  • РИА Новости

«Она (поездка. — RT) не была запланирована», — передаёт слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что основная цель поездки — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме.

Ранее стало известно, что Путин провёл совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону.

Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Кроме того, Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Он прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить