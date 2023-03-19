Песков: поездка Путина на командный пункт спецоперации в Ростове заранее не готовилась

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поездка Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не готовилась.

«Она (поездка. — RT) не была запланирована», — передаёт слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что основная цель поездки — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме.

Ранее стало известно, что Путин провёл совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону.

Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Кроме того, Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Он прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.