Песков: поездка Путина на командный пункт спецоперации в Ростове заранее не готовилась
- РИА Новости
«Она (поездка. — RT) не была запланирована», — передаёт слова Пескова РИА Новости.
Он добавил, что основная цель поездки — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме.
Ранее стало известно, что Путин провёл совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону.
Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и ряда военачальников.
Кроме того, Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
Он прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.