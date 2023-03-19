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Путин осмотрел восстановленный Приазовский технический университет в Мариуполе

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Президент России Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.
Путин осмотрел восстановленный Приазовский технический университет в Мариуполе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Путин осмотрел здание университета вместе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

«Вот историческое здание университета, из красного кирпича, и вокруг него все постройки», — рассказал Хуснуллин.

Хуснуллин также заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.

Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

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