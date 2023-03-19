Путин осмотрел восстановленный Приазовский технический университет в Мариуполе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Путин осмотрел здание университета вместе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.
«Вот историческое здание университета, из красного кирпича, и вокруг него все постройки», — рассказал Хуснуллин.
Хуснуллин также заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.
Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
Российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.