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Хуснуллин: реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года

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Реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин российскому лидеру Владимиру Путину.
Хуснуллин: реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года
  • РИА Новости

«Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий — памятники. Долго думали: сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

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