Хуснуллин: реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года

Реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин российскому лидеру Владимиру Путину.

«Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий — памятники. Долго думали: сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.