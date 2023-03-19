Хуснуллин: реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года
- РИА Новости
«Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий — памятники. Долго думали: сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
Российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.