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Песков: Путин соблюдал все правила дорожного движения во время визита в Мариуполь

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Кортежа фактически в Мариуполе не было, президент России Владимир Путин соблюдал все правила дорожного движения в городе.
Песков: Путин соблюдал все правила дорожного движения во время визита в Мариуполь
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Машины двигались по Мариуполю, а президент проехал по городу, всё посмотрел, полностью соблюдая правила дорожного движения», — рассказал он.

Песков отметил, что президентского кортежа во время визита в Мариуполь «как такового не было», президента сопровождала «очень компактная группа машин».

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

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