Узнать больше

Песков: Путин после визита в Мариуполь даст поручения решить проблемы местных жителей

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя.
Песков: Путин после визита в Мариуполь даст поручения решить проблемы местных жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что во время общения с Путиным жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и российских паспортов.

«Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — цитирует Пескова РИА Новости.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.

Он также отметил, что дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить