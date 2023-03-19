Песков: Путин после визита в Мариуполь даст поручения решить проблемы местных жителей

Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что во время общения с Путиным жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и российских паспортов.

«Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — цитирует Пескова РИА Новости.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.

Он также отметил, что дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена.