Песков: Путин после визита в Мариуполь даст поручения решить проблемы местных жителей
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что во время общения с Путиным жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и российских паспортов.
«Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — цитирует Пескова РИА Новости.
19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.
Он также отметил, что дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена.