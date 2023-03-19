Хуснуллин: дорога между Мариуполем и Донецком уже полностью сделана
- РИА Новости
«Мы за прошлый год полностью сделали дорогу между Донецком и Мариуполем четырёхполосную», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Он уточнил, что доехать из одного города в другой «на хорошей скорости» можно меньше чем за час.
Хуснуллин также заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.
Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
Российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.