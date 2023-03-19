Хуснуллин: дорога между Мариуполем и Донецком уже полностью сделана

Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, это полноценная четырёхполосная трасса, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.

«Мы за прошлый год полностью сделали дорогу между Донецком и Мариуполем четырёхполосную», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Он уточнил, что доехать из одного города в другой «на хорошей скорости» можно меньше чем за час.

Хуснуллин также заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.

Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.