Песков: Путин и Герасимов долго обсуждали спецоперацию в штабе в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин и начальник генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов долго обсуждали ход спецоперации в штабе в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом ещё отдельно достаточно долго с Герасимовым говорил уже в отдельном кабинете», — рассказал Песков.

Путин и Герасимов дали оценку ситуации в зоне спецоперации.

Песков отметил, что в штабе спецоперации работа ведётся круглые сутки.

Песков также заявил, что поездка Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не готовилась.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.