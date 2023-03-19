Песков: Путин и Герасимов долго обсуждали спецоперацию в штабе в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом ещё отдельно достаточно долго с Герасимовым говорил уже в отдельном кабинете», — рассказал Песков.
Путин и Герасимов дали оценку ситуации в зоне спецоперации.
Песков отметил, что в штабе спецоперации работа ведётся круглые сутки.
Песков также заявил, что поездка Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не готовилась.
19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Он осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.