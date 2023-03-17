Диетолог Королёва: из-за употребления йогурта может понизиться иммунитет

Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва предупредила, что употребление йогуртов может спровоцировать развитие ряда заболеваний.

У некоторых может быть скрытая непереносимость йогурта. Употребление этого продукта может привести к поддержанию патогенной кишечной флоры и снижению иммунитета, объяснила врач в беседе с «Москвой 24».

«Всё это может вылиться в аутоиммунный тиреоидит (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы. — RT) и другие аутоиммунные проблемы, связанные с работой кишечника, суставов либо c когнитивной функцией», — предупредила Королёва.

Она также напомнила, что из-за сладкого йогурта повышается уровень сахара в крови, что может привести к развитию диабета.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.