Узнать больше

Психотерапевт Фомин предупредил, что выгорание на работе может привести к инфаркту

Короткая ссылка
Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, чем опасно выгорание на работе и как с ним справиться.
Психотерапевт Фомин предупредил, что выгорание на работе может привести к инфаркту
  • Gettyimages.ru

«Во время выгорания трудно принимать решения, сложно качественно исполнять свои трудовые обязанности. Человек перестаёт получать удовольствие от событий и явлений, которые прежде поднимали ему настроение или как минимум вызывали положительные эмоции», — объяснил эксперт в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, выгорание в худшем варианте может привести, в том числе, к инфаркту или инсульту на фоне стресса и недоедания.

Чтобы избежать таких последствий, стоит переосмыслить своё отношение к работе, во всём искать положительные моменты. Выйти из напряжения поможет нервно-мышечная релаксация по методике Джекобсона, а также занятия спортом и дыхательные практики, заключил Фомин.

Ранее врач-психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал о главных признаках нервного срыва, причинах его возникновения и способах лечения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить