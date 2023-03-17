Психотерапевт Фомин предупредил, что выгорание на работе может привести к инфаркту

Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, чем опасно выгорание на работе и как с ним справиться.

«Во время выгорания трудно принимать решения, сложно качественно исполнять свои трудовые обязанности. Человек перестаёт получать удовольствие от событий и явлений, которые прежде поднимали ему настроение или как минимум вызывали положительные эмоции», — объяснил эксперт в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, выгорание в худшем варианте может привести, в том числе, к инфаркту или инсульту на фоне стресса и недоедания.

Чтобы избежать таких последствий, стоит переосмыслить своё отношение к работе, во всём искать положительные моменты. Выйти из напряжения поможет нервно-мышечная релаксация по методике Джекобсона, а также занятия спортом и дыхательные практики, заключил Фомин.

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