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Диетолог Мещерякова рассказала об опасном «голодании» клеток при переедании

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Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, что неправильные пищевые привычки могут приводить к перееданию, однако при этом клетки организма «голодают», поскольку недополучают полезные вещества.

Если рацион состоит из вредных продуктов, то, с одной стороны, организм получает избыток калорий, а с другой — глубочайший дефицит необходимых для здоровой жизни аминокислот, витаминов, микроэлементов, минералов, объяснила специалист Life.ru.

О нехватке энергии говорят такие признаки, как упадок сил, потеря мышечной массы, нарушение качественных характеристик (сухая кожа, ломкие волосы и ногти), потеря аппетита и тонуса. О переедании свидетельствует рост жировой ткани.

«Это особенно важно понимать поклонникам различных монодиет, например белковой или жировой. Природа постаралась, чтобы круглый год мы могли поддерживать в балансе поступление полезных веществ», — отметила Мещерякова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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