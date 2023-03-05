В Брянской области завершили восстановительные работы после теракта

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о завершении восстановительных работ после теракта.

«Проникнув в населённые пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили. В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы», — написал он в Telegram.

Он также добавил, что в этот же день беспилотник украинских террористов совершил атаку на село Сушаны, в результате чего сгорел жилой дом. Собственнику сгоревшего здания будет выплачена компенсация.

Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики «выдавили» украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.