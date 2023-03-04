В Херсонской области усилят меры защиты от возможных террористических угроз

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе усилят меры защиты от возможных террористических угроз.

Как он написал в своём Telegram, меры усилены после теракта в Брянской области.

«Дал поручение усилить защиту Херсонской области от возможных террористических проявлений. Будут усилены внутренние блок-посты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов», — написал он.

Сальдо добавил, что военные, со своей стороны, усилят контроль линии боевого соприкосновения и прилегающей местности.

Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.