Мама спасённой мальчиком во время теракта в Брянской области девочки рассказала о её состоянии

Мама девочки, которую 2 марта спас 11-летний Федя во время теракта в Брянской области, рассказала о её состоянии.

По словам женщины, девочка находится в стрессовом состоянии после нападения украинских террористов.

«Ребёнок в стрессе. Она ночью не спит, ей не очень хорошо. Как может себя чувствовать ребёнок после пережитого?» — поделилась она.

По словам женщины, девочка не хочет возвращаться домой по той дороге, на которой произошло нападение украинской ДРГ.

«Я благодарна и погибшему человеку, когда он не отказался возить наших детей. Безмерно благодарна. Я выражаю глубокие соболезнования его семье», — добавила она.

Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.