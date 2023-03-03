Диетолог Королёва: куриные яйца полезны для поддержания мышечной массы у пожилых

Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что куриные яйца полезны для пожилых людей. Этот продукт способствует поддержанию мышечной массы и когнитивных функций.

«Яйца содержат полноценный белок, который строит в нашем организме каждую клетку, клеточную мембрану, гормоны, ферменты, поддерживает все биохимические процессы… Белок обновляет организм, даёт возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации, обновления», — сообщила врач в интервью «Москве 24».

По её словам, в желтке куриного яйца содержатся жиры, полезные для работы мозга, а также витамины A, D и E.

Пожилым людям рекомендуется употреблять не более двух яиц в день, заключила Королёва.

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