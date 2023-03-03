Психолог Морозова напомнила, что соблюдение режима дня поможет справиться со стрессом

Психолог Светлана Морозова дала советы, как справляться со стрессом.

«Когда люди испытывают стресс, эффективность человека снижается. Потому что хочется зажаться, скрыться, многие люди не подготовлены к стрессовым ситуациям», — объяснила специалист в беседе с «МК в Питере».

Чтобы справиться со стрессом, необходимо соблюдать режим дня — ежедневно совершать повторяющиеся действия. Морозова уточнила, что это поможет ощутить состояние стабильности.

Она также порекомендовала больше отдыхать, переключать внимание с негативных новостей.

Ранее врач-психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал о главных признаках нервного срыва, причинах его возникновения и способах лечения.