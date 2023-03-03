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Психолог Морозова напомнила, что соблюдение режима дня поможет справиться со стрессом

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Психолог Светлана Морозова дала советы, как справляться со стрессом.
Психолог Морозова напомнила, что соблюдение режима дня поможет справиться со стрессом
  • Gettyimages.ru

«Когда люди испытывают стресс, эффективность человека снижается. Потому что хочется зажаться, скрыться, многие люди не подготовлены к стрессовым ситуациям», — объяснила специалист в беседе с «МК в Питере».

Чтобы справиться со стрессом, необходимо соблюдать режим дня — ежедневно совершать повторяющиеся действия. Морозова уточнила, что это поможет ощутить состояние стабильности.

Она также порекомендовала больше отдыхать, переключать внимание с негативных новостей.

Ранее врач-психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал о главных признаках нервного срыва, причинах его возникновения и способах лечения.

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