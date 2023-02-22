Дело о подделке документа для предполагаемого убийцы Дугиной передано в суд
- РИА Новости
«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова», — приводит РИА Новости заявление.
Следствие утверждает, что подозреваемые изготовили электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации автомобиля MINI Cooper.
«Изготовленный поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной», — добавили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что материалы дела переданы в Пролетарский районный суд Тулы.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.
Философ Александр Дугин заявил, что целью атаки была именно его дочь Дарья, она погибла за «русскую идею».