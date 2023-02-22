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Дело о подделке документа для предполагаемого убийцы Дугиной передано в суд

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Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в изготовлении поддельного документа, который использовали в процессе убийства журналистки Дарьи Дугиной.
Дело о подделке документа для предполагаемого убийцы Дугиной передано в суд
  • РИА Новости

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова», — приводит РИА Новости заявление.

Следствие утверждает, что подозреваемые изготовили электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации автомобиля MINI Cooper. 

«Изготовленный поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной», — добавили в Генпрокуратуре. 

Отмечается, что материалы дела переданы в Пролетарский районный суд Тулы.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Философ Александр Дугин заявил, что целью атаки была именно его дочь Дарья, она погибла за «русскую идею».

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