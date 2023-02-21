Диетолог Ивакин напомнил, что правильный рацион поможет поддержать иммунитет в межсезонье

Врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Павел Ивакин рассказал, что иммунитет в период межсезонья укрепят витамины и правильные продукты.

Витаминно-минеральные комплексы помогут укрепить организм, поскольку только овощами и фруктами не получится обеспечить необходимое для здоровья количество витаминов и минералов, объяснил специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

«Готовьте морсы из свежезамороженной ягоды. Не забывайте про зелень, нежирное мясо и рыбу, мёд, имбирь и шиповник. В идеале почти ежедневным дополнением к питанию в период межсезонья должна быть квашеная капуста — именно такая, не маринованная. Она не только является источником витамина С, но и выступает прекрасным пребиотиком», — заключил Ивакин.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.