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Юрист Южалин напомнил особенности расчёта суммы выплат на больничном

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Виктория Пенькова
Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с RT рассказал, как рассчитывается сумма за период больничного, а также напомнил о нюансах его оформления.
Юрист Южалин напомнил особенности расчёта суммы выплат на больничном
  • РИА Новости

Он напомнил, что сумма, получаемая за период больничного, зависит от общего трудового стажа, в течение которого за работника вносили отчисления до 2023 года в Фонд социального страхования (ФСС). Так, если общий стаж не превышает пяти лет, то за время болезни работодатель оплачивает работнику 60% среднего заработка, если от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%.

«Если за два прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме, но с учётом доходов на предыдущем месте работы», — добавил эксперт.

Кроме того, Южалин напомнил, что с 2022 года в поликлиниках и больницах перестали выдавать бумажные больничные листы. Теперь листки нетрудоспособности оформляются в виде электронного документа.

«Вы можете попросить у врача сообщить вам номер вашего больничного, чтобы потом передать его работодателю или самостоятельно отследить, например, на «Госуслугах», — уточнил он. 

Пособие по временной нетрудоспособности сегодня платится по частям, отметил юрист. Так, пособие за первые три дня больничного выплачивает работодатель, за остальные дни — СФР.

«Для этого ваш работодатель должен будет передать нужные сведения о вас в СФР. Пособие поступит на счёт, который вы укажете в сведениях о себе», — заключил Южалин.

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