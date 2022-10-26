Исследование показало, что 36% работающих россиян оформляют больничный раз в год
- РИА Новости
Ещё 15% респондентов при недомогании рекомендуют переходить на удалённый режим работы. 37% опрошенных признались, что на их работе принято брать больничный при любых симптомах заболевания, пишет Life.ru.
29% берут больничный примерно раз в полгода, а 28% — реже, чем раз в год.
При этом 60% респондентов в среднем проводят на больничном от 5 до 10 дней, 33% — от 3 до 5 дней. Берут больничный более чем на 10 дней 8% россиян.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.