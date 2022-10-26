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Исследование показало, что 36% работающих россиян оформляют больничный раз в год

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В ходе совместного исследования компании «Росгосстрах» и банка «Открытие» около 30% россиян заявили, что их руководство не приветствует оформление больничного листа, а 36% отметили, что берут официальный больничный раз в год.
Исследование показало, что 36% работающих россиян оформляют больничный раз в год
  • РИА Новости

Ещё 15% респондентов при недомогании рекомендуют переходить на удалённый режим работы. 37% опрошенных признались, что на их работе принято брать больничный при любых симптомах заболевания, пишет Life.ru.

29% берут больничный примерно раз в полгода, а 28% — реже, чем раз в год.

При этом 60% респондентов в среднем проводят на больничном от 5 до 10 дней, 33% — от 3 до 5 дней. Берут больничный более чем на 10 дней 8% россиян.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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